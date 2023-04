Voorlopig geen "hunderd mile high club": voortplanting in de ruimte is geen goed idee

Nu er meer en meer mensen naar de ruimte zullen gaan en er ook gesproken wordt over kolonies in de ruimte, valt het evenwel te verwachten dat (sommigen van) die mensen zich ook op een of andere manier zullen willen voortplanten. En daar wringt het schoentje.



"Op dit moment weten we daar eigenlijk te weinig over", zei Vermeulen. "De resultaten van nieuwe experimenten met muizen in de ruimte geven toch wel aan dat daar heel wat risico's aan verbonden zijn. Dus we zijn op dit ogenblik niet in staat om zeker te zijn dat het goed afloopt als mensen kinderen zouden verwekken in de ruimte."