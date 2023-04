Waar blijft dat lenteweer? David Dehenauw van het KMI: "De koudeput is één van de daders"

De zon breekt vandaag hier en daar door de wolken en tovert zo misschien wel een glimlach op je gezicht. Eindelijk, want het lentegevoel laat extra lang op zich wachten dit jaar. Veel regen, weinig zonlicht en opvallend frisse temperaturen: het leek wel dagelijkse kost in maart en april.

"Dat gevoel klopt wel", zegt David Dehenauw, hoofd weersvoorspellingen bij het KMI, in "De wereld vandaag" op Radio 1. "In maart viel twee keer zoveel regen als normaal en ook voor april hebben we het gemiddelde maandtotaal al overschreden. Het is zo'n twee graden kouder dan anders en sinds begin dit jaar al vallen de zonuren tegen. Dus ja, mensen hebben wel reden tot klagen. Toch is het niet zo dat we nu records in somberheid breken."