Na de mislukte maandlanding van Japan: waarom is landen op de maan zo moeilijk?

De beelden van de mislukte maanlandingen lijken elke keer op elkaar, of het nu Israël of India was in 2019, of Japan gisteren: spanning in het controlecentrum, vreugde omdat alles goed lijkt te gaan en dan plots … stilte. Het radiocontact is verbroken. Als de minuten verstrijken, komt het besef: de maanlander is waarschijnlijk gecrasht. Waarom is het zo moeilijk?