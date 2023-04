WHO waarschuwt voor "extreem gevaarlijke situatie" in Soedan na inname medisch laboratorium

Nima Saeed Abid, vertegenwoordiger van de WHO in Soedan, sprak gisteren via videoverbinding met enkele journalisten. "De labtechnici zijn uit het gebouw gezet", zei hij. "Dat is de grootste bezorgdheid: geen toegang meer voor opgeleide technici om het labo te betreden en de biologische materialen en stoffen die daar liggen." Abid beschrijft de situatie als "extreem gevaarlijk" onder meer omdat er in het laboratorium geïsoleerde virussen bewaard worden, onder meer polio, mazelen en cholera. "De bezetting van het gezondheidsinstituut in Khartoem creëert een biologisch risico."



Er zijn ook stroomstoringen, wat maakt dat de biologische materialen niet op een gepaste wijze bewaard kunnen worden. De bloedvoorraden die in het laboratorium aanwezig zijn, dreigen ook onbruikbaar te worden.



Een "hooggeplaatste anonieme bron" vertelde aan de Amerikaanse nieuwszender CNN "dat het gevaar schuilt in een uitbarsting van gewapend geweld in het laboratorium. Dat zou het laboratorium in een ziekteverwekkende bom veranderen. (...) Er is een dringende internationale interventie nodig om de elektriciteit te herstellen en het laboratorium te vrijwaren van gewapende confrontaties."

De WHO spreekt zich niet uit over de vraag welke van de strijdende partijen - het regeringsleger of de paramilitaire RSF - het laboratorium overgenomen heeft.