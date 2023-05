Oprichter gestorven net voor opening van gebouw in Menen voor senioren en mensen met beperking

De directeur van de woonmaatschappij, Sonny Ghesquière, merkte tijdens de bouw dat Raymond heel betrokken was. "Hij probeerde elke werfvergadering bij te wonen en deed regelmatig zijn zegje. Dat hij er nu niet bij kan zijn, is erg jammer. Maar HuyzeLuc is een eerbetoon aan hem en zijn zoon."

Via een tekening van hem in het keukentje op de benedenverdieping en een kunstwerk aan de wand beneden is Raymond toch nog zichtbaar aanwezig in het gebouw. "Het kunstwerk bestaat uit veertien puzzelstukken, die verwijzen naar de veertien wooneenheden en het is gemaakt uit het hout van de notelaar die we moesten kappen om het gebouw te kunnen zetten", aldus Ghesquière.