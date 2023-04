Na meer dan een jaar oorlog dan toch een eerste telefoontje tussen Oekraïense en Chinese president: "Lang en betekenisvol gesprek"

Op de 427e dag van de oorlog in Oekraïne is het er dan toch van gekomen: de Oekraïense president Zelenski heeft een eerste telefoongesprek gehad met zijn Chinese collega Xi Jinping. Dat heeft Zelenski zelf aangekondigd op Twitter. Ook de Chinese staatszender CCTV meldt het gesprek.

Volgens China nam Zelenski het initiatief. Volgens Zelenski was het een "lang en betekenisvol" gesprek. Hij is van mening dat het, net als de aanstelling van een nieuwe Oekraïense ambassadeur in China, een "krachtige impuls" zal geven aan de verdere ontwikkeling van de relaties tussen de twee landen.