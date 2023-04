Na opgegeten kip in Lommel: "Verwittig ons als je ontsnapte zeearend ziet"

Er is ongerustheid in Lommel nadat een van de ontsnapte zeearenden van Labiomista een kip uit een tuin heeft opgegeten. De stad roept daarom op om elke waarneming van de dieren door te geven aan het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen of Labiomista in Genk. "Probeer het dier niet zelf te vangen", klinkt het.