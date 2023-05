Lier doet oproep aan inwoners voor extra zorgparkeerplaatsen zodat hulpverleners sneller bij patiënt geraken

In maart 2022 lanceerde de stad en het OCMW in Lier het project "zorgparkeren". "Inwoners kunnen daarmee een plaats in hun garage of op hun oprit ter beschikking stellen voor dokters of verpleegkundigen", zegt schepen van Mobiliteit, Bert Wollants (N-VA). "58 inwoners hebben zo'n "zorgparkeerplaats" voorzien om hulpverleners sneller bij hun patiënt te brengen."