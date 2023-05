1.700 mensen met beperking leven zich uit op "Ontdek de Ster" in Sint-Niklaas: "Ze leven hier al maanden naartoe"

1680 mensen met een beperking en leerlingen van het buitengewoon onderwijs konden zich zo een hele namiddag uitleven en elkaar beter leren kennen. "Ze leven hier echt naartoe. Heel wat deelnemers komen elk jaar naar hier, zodra de datum bekend is, zijn ze ermee bezig."

Dit jaar vond al de 34e editie plaats. Hoe de 35e er zal uitzien is nog een groot vraagteken. "Ik ga met pensioen en er is voorlopig nog geen opvolger", vervolgt Buyle-Huybrecht. "We hebben deze organisatie kunnen uitbouwen met een goeie ploeg, het is nog afwachten in hoeverre de opvolging verzekerd wordt. Maar ik ben ervan overtuigd dat het wel goed komt."