Afscheid van Congokenner "mushamuka" Kris Berwouts (1963-2023)

In zijn laatste oeuvre, "Mijn leven als mushamuka", schreef Berwouts een persoonlijk relaas over zijn eigen avonturen in de regio, over zijn ontmoetingen met politici, mensenrechtenactivisten en jongeren. Kris kende iedereen en iedereen kende Kris. Hij was uitgegroeid tot een mushamuka, een oude wijze man. Steeds gekleed in een Afrikaans hemd, nu eens grappend, dan weer serieus. Objectief en tegelijk vol empathie voor de gewone Congolezen, Rwandezen en Burundezen.