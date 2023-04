Onderhandelingen over Doel 4 en Tihange 3 slepen aan: juridisch sluitend akkoord voor de zomer onwaarschijnlijk 

"We laten ons niet meer opjagen door deadlines: het moet vooral een goed akkoord zijn". We horen het voortdurend wanneer we informeren naar de onderhandelingen over de levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3. En ook: "We blijven met mekaar praten, die gesprekken verlopen constructief." Vraag is wat dat betekent, "constructief". Niemand durft, kan of wil zich nog vastpinnen op een nieuwe datum. Dieper in de coulissen vangen we almaar meer verontrustende geluiden op. "Het gaat niet vooruit", "er is blijkbaar geen sense of urgency," "we begrijpen het niet", "er is geen enkele betekenisvolle vooruitgang in de hoofddossiers". De toont klinkt meer en meer geërgerd, wrevelig. Aan beide kanten van de onderhandelingstafel.