Het nakende lenteoffensief van Oekraïne: er staat veel op het spel

Het land kan momenteel nog altijd rekenen op een robuuste steun van het Westen. De eenheid daarover in de westerse landen is nauwelijks aangetast. Maar er zijn wel tekenen dat de steun om Oekraïne militair en economische te blijven steunen, kan afkalven. In de Pentagondoumenten staat bijvoorbeeld dat de politieke wil of de militaire mogelijkheden om Oekraïne te steunen in negen landen dalende is, onder meer in België. Het is ook niet zeker of de westerse bevolking die steun zal blijven goedkeuren. In recente peilingen in de VS was er een dalend animo te merken.