Antwerpse studenten verpleegkunde oefenen met gastacteurs: "Ze maken de lessen veel realistischer"

Bernadette Leemans is één van de gastacteurs. Ze heeft - buiten wat komische sketches op familiefeesten - geen acteerervaring. Maar ze is wel zelf jaren verpleegster geweest. "Als je patiënten echt wil helpen, moet je je kunnen inleven. Je moet wel zien dat je je niet teveel inleeft zodat de soms moeilijke verhalen van patiënten niet blijven hangen."

Haar collega-acteur Clement Coenen is het eens met Bernadette. Wanneer je in een ziekenhuis belandt, komt er zoveel op je af en je bent er meestal voor iets dan niet leuk is. En dan kan goed communiceren veel betekenen. "Ik ben al 15 jaar simulatiepatiënt bij de artsenopleiding aan de universiteit. Ik vind het heel belangrijk dat artsen of verpleegkundigen duidelijk en helder kunnen zeggen wat er aan de hand is. En dat ze ook goed kunnen luisteren. Dat kan al heel veel vrees of kopzorgen bij de patiënt wegnemen."