24-jarige monitor van jongerenkamp komt om na val van deathride in Zwevegem

Op de site Transfo in Zwevegem is een monitor omgekomen van natuursportorganisatie Oenanthe. De man van 24 was klaar met voorbereidingen op het hindernissenparcours daar. Hij stond aan een deathride, een toren van waaruit je via een stalen kabel naar beneden kan glijden. Toen hij, als één van de laatste, zelf via de kabel naar beneden wou, liep het fout en viel hij naar beneden. Hij stierf ter plekke.