Bende veroordeeld voor cannabisplantages in Hasselt en Borgloon en cocaïnewasserij in Zutendaal

In mei 2018 werd tijdens een huiszoeking in een woning met loods in de Langendijkstraat in Zutendaal een installatie ontdekt waarmee de cocaïne gezuiverd werd en in blokken geperst. De speurders vonden ook de huurcontracten van verschillende bestelwagens. Een van die bestelwagens werd ook gezien aan woningen in Borgloon en Hasselt. Op beide adressen werden enkele kleinere cannabisplantages opgerold.