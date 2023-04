Boeddhabeeldje ontdekt op oude site in Egypte: hadden Romeinse Rijk en India handelsbetrekkingen?

Amerikaanse en Poolse archeologen ontdekten het beeld in Berenike, een oude havenstad in het zuidoosten van het land. Het 71 centimeter hoge beeldje, dat dateert uit de Romeinse tijd, stelt een geklede Boeddha voor die aan de rechterkant zijn ledematen mist. Het aureool rond zijn hoofd verwijst naar de zonnestralen. Dat blijkt uit een foto die door het Egyptische ministerie is vrijgegeven.