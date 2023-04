Peru is grootste exporteur van blauwe bessen dankzij genetische manipulatie en Sri Lankaanse potgrond

De teelt van Peruviaanse blauwe bessen vult een gat in de markt. De VS en Canada oogsten in de maand augustus samen ongeveer 300.000 ton bessen. Het overgrote deel van deze oogst is voor de lokale markten en wordt niet geëxporteerd. Naast Noord-Amerika was de belangrijkste producent en leverancier Chili. Zij produceren ongeveer 76.000 ton blauwe bessen in december.