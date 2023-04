Brand vernielt caravan en auto in Balen: vermoedelijk kwaad opzet

Wat de oorzaak betreft, wordt er gedacht aan kwaad opzet. "De caravan was niet aangesloten op het elektriciteitsnet. Een kortsluiting kunnen we dus uitsluiten. Een gasfles in de caravan bleef intact", zegt Stefaan Volckaerts van de politie. "Daarom kijken we in de richting van een aangestoken brand. Er is een onderzoek gestart."