Brusselse fotograaf vereeuwigt Atomiums in voortuinen: "Vaak mensen die bij Expo 58 waren"

Fotograaf Jo Voets uit Brussels brengt de voortuinen van mensen in beeld. Daarbij viel zijn oog op een merkwaardig tuinattribuut: een Atomium. Voets begon in de covidperiode met zijn project en wist intussen al heel wat verschillende miniatuur-Atomiums vast te leggen. "Het is zeker geen Brussels fenomeen”, vertelt de fotograaf. “Van zodra ik een eerste Atomium was tegengekomen, ben ik verder op zoek gegaan. Ik ben er zeker van dat ik nog veel versies moet ontdekken."