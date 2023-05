Centrum voor euthanasie bij psychisch lijden in Brugge kent "bijzonder druk" eerste jaar

Exact een jaar geleden zwaaiden de deuren van Reakiro in Brugge open. Het is nog maar het tweede centrum in Vlaanderen, na Leuven. Bij Reakiro kunnen mensen terecht die denken aan euthanasie omdat ze psychisch lijden. Reakiro geeft dan informatie, bespreekt het euthanasietraject of onderzoekt of er geen andere pistes zijn.

"Maar ons doel is niet om de mensen te laten afstappen van het idee van euthanasie", vertelt coördinator Joost Vanhaecke. "We willen ze gewoon tijd en ruimte geven om te denken over hun overlijdensvraag. Kiezen ze daarna nog voor het euthanasietraject of toch voor het spoor van het leven, dan begeleiden wij hen bij alle twee."