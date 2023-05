Koppel uit Bekkevoort verhuist naar serviceflat en verkoopt collectie van meer dan 1000 cactussen: "Met veel tranen"

Een koppel uit Bekkevoort verkoopt een grote collectie cactussen en andere planten. Annie en Theo verhuizen naar een serviceflat en daar is geen plaats voor alle planten. Het gaat om meer dan duizend stuks, het grootste deel daarvan hebben Annie en Theo in de afgelopen jaren zelf geplant. "Het is echt een uit de hand gelopen hobby. We hebben ons er altijd mee geamuseerd", zegt cactuskweekster Annie.