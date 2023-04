Corda Campus in Hasselt wil robothonden inzetten om bezoekers wegwijs te maken

"Als je de robots voor het eerst ziet rondlopen, is het best even wennen", zegt Goele Lemmens van Corda Campus. "Sommigen vinden het zelfs akelig, maar dat gaat snel over. Veel werknemers behandelen de robots ondertussen als echte honden. Ze praten ertegen en hier en daar worden ze zelfs geaaid. De robots zijn hier dus zeker welkom."