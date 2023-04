Minister van Overheidsbedrijven De Sutter: "Onregelmatigheden bij drie bijkomende overheidsopdrachten Bpost"

Er zijn onregelmatigheden vastgesteld bij drie bijkomende diensten die Bpost uitvoert voor de federale overheid. Dat heeft minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) bevestigd in de Kamer. Het gaat over het beheer van rekeningen van de staat, het innen van boetes van buitenlandse verkeersovertreders en het in- en afleveren van nummerplaten.