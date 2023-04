VS en Zuid-Korea sluiten belangrijk akkoord over kernwapens om Noord-Korea af te schrikken

"De "Washington Declaration" zal de samenwerking tussen de geallieerden versterken om een ​​Noord-Koreaanse aanval af te schrikken, dat zei de Amerikaanse president Joe Biden over het akkoord tijdens de gezamenlijke persconferentie. De Zuid-Koreaanse president, Yoon Suk-yeol, zei dat het akkoord een "ongekende" toezegging is van de VS om defensie te versterken en Amerikaanse bondgenoten te beschermen met kernwapens.



"Een nucleaire aanval van Noord-Korea op de Verenigde Staten of partners en bondgenoten, is onaanvaardbaar en zal tot het einde van het regime leiden", zei Biden voorts. De VS zal op elke Noord-Koreaanse kernaanval reageren, klonk het dan weer bij de Zuid-Koreaanse president.

In het akkoord staat dat de VS onder meer onderzeeërs met kernwapens zal inzetten in Zuid-Korea, voorts zal Washington Seoel ook betrekken bij de planning van hun nucleaire operaties. In ruil heeft Zuid-Korea ingestemd om geen eigen kernwapens te ontwikkelen.

Grote bezorgdheid over nucleaire dreiging Noord-Korea

Experts twijfelen ook of deze toezeggingen van de VS de steeds luider wordende roep van Zuid-Koreaanse wetenschappers en leden van de regerende partij om zich verder te bewapenen, zal stillen.

Reden van het akkoord is de bezorgdheid van beide landen over de toenemende nucleaire dreiging van Noord-Korea. Ze hebben het nucleaire arsenaal namelijk uitgebreid en verder verfijnd.



Er bestaat al wel een verdrag waarin de VS belooft om Zuid-Korea te verdedigen en indien nodig kernwapens te gebruiken. Maar niet iedereen in Zuid-Korea is ervan overtuigd dat ze dat verdrag effectief zullen naleven, ze willen dat Zuid-Korea het eigen nucleaire programma voortzet.

De VS hoopt om uiteindelijk Noord-Korea te overtuigen om zijn kernwapens op te geven. Maar vorig jaar herhaalde de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dat de nucleaire status van zijn land "onomkeerbaar" is. Hij wil niet weten van het ontmantelen van zijn nucleair arsenaal.

China niet blij met houding VS

China is niet blij met de houding van de VS. Ze waarschuwen de VS en Zuid-Korea om geen "confrontatie te veroorzaken" met Noord-Korea. Dat zei de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij roept voorts op om de spanningen niet bewust uit te lokken en bedreigingen te uiten.