Disney daagt gouverneur DeSantis van Florida voor rechter wegens "gerichte wraakcampagne"

Het conflict tussen Disney en De Santis begon ruim een jaar geleden, toen het parlement van Florida een wet goedkeurde die een eind moest maken aan de speciale voordelen van het pretpark Disney World in de staat. Dat was een soort strafmaatregel omdat Disney kritiek had geuit op nieuwe wetten die homoseksualiteit onbespreekbaar maken in lagere scholen. Die zogenoemde "Don't Say Gay Bill" is er gekomen onder invloed van DeSantis.

Volgens Disney is het bedrijf sindsdien in het vizier gekomen van DeSantis. Nu heeft een vijfkoppige raad die toeziet op overheidsdiensten bij themapark Disney World twee akkoorden nietig verklaard die Disney grote controle over de uitbreiding van het domein van het pretpark gaven. Eerder dit jaar trok de gouverneur het speciaal statuut van Disney in omdat het bedrijf volgens hem te progressief is.

Disney genoot sinds de jaren 1960 en de bouw van het themapark Disney World in Florida van een speciaal statuut, waardoor het een grote autonomie kreeg en vrijgesteld was van de meeste overheidsreglementen. Het bedrijf kon zelf beslissingen nemen over onder meer ruimtelijke ordening, investeringen, veiligheid, en uitbreiding.