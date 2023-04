Tientallen Belgen investeerden in Duits vastgoed, maar het bleek om "krotten" te gaan: eerste groep krijgt gelijk van rechtbank

Vandaag gaf een rechter in Duitsland de Belgen gelijk in een eerste dossier van zes appartementen. Hun aankoop in het Duitse Löhne, bij Bielefeld, wordt nietig verklaard. Dat betekent normaal dat ze hun aankoopprijs moeten terugkrijgen en dat de verkoper de appartementen terug moet nemen. "Er is opluchting, maar we blijven met een bittere nasmaak zitten", vertelt Beeckman. "Waarom is het nodig om vijf jaar lang te procederen tegen zulke verkopers en daar nog extra geld in te steken? Voor de eigenaars is dat zeer lastig. Het is een lange lijdensweg geweest."