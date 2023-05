De singer-songwriter in Ed Sheeran is helemaal terug: zo klinkt zijn nieuwe album "-" ("Subtract")

Sheeran schippert op “-“ continu tussen hoop en wanhoop, soms zelfs binnen hetzelfde nummer. Zijn twijfels en donkere gedachten worden vertolkt door meerstemmige stukjes, alsof hij de verschillende stemmen in zijn hoofd aan het woord wil laten. “Standing on the edge, going into hell”, klinkt het weinig optimistisch in “Salt water”. “Life goes on” is de hoopvolle boodschap in het gelijknamige nummer, een evenwichtsoefening tussen melancholie en optimisme.

Is er dan geen spatje vrolijkheid te bespeuren op “Subtract”? Toch wel, niet toevallig in de eerste single “Eyes closed” en de volgende single “Curtains”. Maar: de aanstekelijke ritmes en stevige vocale uithalen leiden nooit af van de teksten, waarin Sheeran zijn hart uitstort.

In “Eyes closed” zingt hij over het voorbije jaar, dat een heel andere wending heeft genomen dan hij had verwacht. In “Curtains” gaat het letterlijk over de gordijnen opengooien en het licht binnenlaten na een donkere periode: een vleugje muzikale hoop, waarin de hand van producer Aaron Dessner voelbaar is in de gitaarsolo en drums.