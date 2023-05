Eigenaars zogenoemd Poederkot in Herentals mogen omheining zetten rond bos, met openingen voor wilde dieren

De eigenaars vrezen dat er ongevallen zouden kunnen gebeuren, zegt schepen voor Ruimtelijke Ordening en Groen Pascal Van Nueten (N-VA). "We mogen niet vergeten dat op site in de jaren 1920 een munitiebedrijf was. Die site is in verval en er zijn een aantal gevaarlijke zones die al afgeschermd zijn. Maar omdat er zoveel wandelaars komen, is dat toch niet ongevaarlijk. Daarom denken de eigenaars dat ze het bos best helemaal afschermen, om ongevallen te voorkomen."