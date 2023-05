Herinrichting Electrabelsite Aalst komt stap dichterbij

Er zijn al lang plannen met de electrabelsite langs de Dender in Aalst. Het terrein wordt heringericht, een projectontwikkelaar is al bezig. "Nu is er een nieuwe stap gezet", vertelt schepen Maarten Blommaert (N-VA).

Er was eerder al een RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan), maar de versie die de gemeenteraad nu heeft goedgekeurd, is een actualisering daarvan. "Het oorspronkelijke RUP was een plan van de projectontwikkelaar." De stad wilde dat dat plan aangepast werd aan andere plannen die ze had langs de Dender: "Wij wilden een nieuwe stuwsluis, een fietsbrug, en een uitbreiding van het stadspark. Het was belangrijk om dat allemaal samen te gieten in een nieuw en definitief RUP."