Yves Lampaert en Shari Bossuyt gehuldigd als ereburger van Harelbeke 

In de trouwzaal van het stadhuis in Harelbeke zijn wielrenners Yves Lampaert en Shari Bossuyt ingehuldigd als ereburgers. Lampaert is eigenlijk van Ingelmunster, maar woont al vijf jaar in de Harelbeekse deelgemeente Hulste. Ook Bossuyt is een inwijkelinge. Zij is van Kortrijk afkomstig, maar verhuisde naar Stasegem, een andere deelgemeente van Harelbeke.

Allebei krijgen ze het ereburgerschap op basis van hun uitzonderlijke sportieve prestaties. Bossuyt schittert vooral op de piste, ze heeft meerdere Belgische titels en werd wereldkampioen in de ploegkoers. Lampaert werd vijf jaar geleden Belgisch kampioen in het wielennen op de weg en reed vorig jaar even in het geel tijdens de Ronde van Frankrijk. "Beiden hebben heel unieke prestaties geleverd", zegt burgemeester Alain Top (Vooruit), "en zetten Harelbeke daarmee op de kaart. Historisch gezien is Harelbeke ook verbonden met wielrennen. We hebben ooit een wielerpiste gehad en er waren verschillende koersen, waarvan de E3 nog overblijft. In 1925 won een Harelbekenaar de Ronde van Vlaanderen en het jaar erop Parijs-Roubaix. Misschien kan dat een inspiratie zijn voor hen om in 2025 die prestatie te herhalen.”