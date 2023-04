Vliegtuigen gaan meer op schonere brandstof vliegen binnen EU: nachtelijk akkoord legt strikte normen op

Waar gaat dit over? In het kader van de Europese Green Deal, die de omslag naar een groenere samenleving met minder broeikasgassen moet bewerkstelligen, worden een hele reeks sectoren bekeken, ook de luchtvaartsector. Dit laatste akkoord komt er in het kader van Fitfor55, het maatregelenpakket om ook op de kortere termijn dan 2050 strikte doelstellingen te formuleren over minder uitstoot. Tegen 2030 wil Europa 55 procent minder broeikasgassen dan in 1990.

De CO₂-uitstoot van vliegtuigen moet naar beneden om de klimaatopwarming te temperen. Onlangs raakte ook bekend dat er ook een koolstofprijs komt voor de uitstoot van broeikasgassen door o.a. de lucht- en scheepvaart.