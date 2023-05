Fiertel in Ronse nu ook in stripformaat

Om het belang van de Fiertel in de verf te zetten, komen de organisatoren nu met een strip voor de dag. "De strip is in de eerste plaats een soort teaser, een soort kennismaking met de Fiertel", legt secretaris van het Fiertelcomité Luc Decock uit. "En omdat we van de commissie van Unesco Werelderfgoed hoorden dat het dringend nodig is om de jeugd meer te betrekken bij de Fiertel. Dus het is ideaal om de jeugd te winnen met een stripverhaal."