Fractieleider Ecolo: "Sarah Schlitz had niet de intentie om te liegen"

Schlitz beantwoordde gisteren geen vragen op de persconferentie waar ze haar ontslag aankondigde. Ze gaf dus ook geen verdere uitleg over het gebruik van haar persoonlijke logo en of ze daarover gelogen had in het parlement. Volgens Ecolo-fractieleider in de Kamer Gilles Vanden Burre had ze niet de intentie om te liegen: "Ze had zelf niet alle details en de feiten in haar eerste verhaal waren niet coherent. Dat is een fout. Ze heeft blunders begaan als het over communicatie gaat. Maar echt intentioneel gelogen in het parlement heeft ze niet gedaan."