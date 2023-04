Gent verkozen tot beste stad van Europa om op Erasmus te gaan: "Studenten beleven hier de beste uitwisseling"  

"We namen het in de finale op tegen Wenen, Valencia, Toulouse en Padua. We zijn er door de Europese Commissie en vertegenwoordigers van verschillende internationale studentenverenigingen verkozen tot de topbestemming", zegt Frederik De Decker van de UGent. Gent moest zich in een korte presentatie voorstellen en kon de meeste mensen overtuigen. "Dat hebben we zeker ook te danken aan het feit dat we studenten zo goed opvangen en helpen met bepaalde prangende problemen, zoals huisvesting. Het is voor internationale studenten niet evident om een kot te vinden in Gent."