Iran schetst bizar beeld van omstandigheden waarin Olivier Vandecasteele vastzit: "Hij krijgt eten uit de beste restaurants"

Volgens het rapport verblijft Vandecasteele op dat moment in een klimaatgeregelde suite. “Hij heeft een bed, een sofa, eigen badkamer en kan beschikken over pen en papier, honderden boeken, een Engelstalige krant en tijdschriften. In de kamer mag hij foto’s van zijn familie ophangen. Vandecasteele kan naar de tandarts, de dokter en beschikt over een specialist voor medische zorg en kan sporten.



Over het contact met de buitenwereld zegt het rapport het volgende: “Vandecasteele heeft al meer dan 100 keer kunnen bellen met zijn Iraanse vrouw, die kwam al 12 keer op bezoek, hij zag al 9 keer iemand van de Belgische ambassade, die hem een set origano-papier bezorgde zodat hij cadeautjes kon maken voor zijn familie. Hij is zelfs een keer onder begeleiding mogen gaan shoppen met zijn vrouw in Teheran.