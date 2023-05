Gouverneur Cathy Berx proeft eerste Klein Brabantse asperges uit volle grond: "Ze zijn heerlijk"

Het is een jaarlijkse traditie bij de "Grootmeesters van het Grafelijk Genootschap van de Klein Brabantse Asperges" om de eerste exemplaren uit volle grond officieel te gaan overhandigen aan Antwerps gouverneur Cathy Berx. De chef-kok van dienst in het Provinciehuis bereidde er een lunch mee die erg in de smaak viel.