Nog meer grondwaterputten in Limburg: "Totale watervoorraad komt onder druk te staan" 

Vorig jaar zijn er meer dan 70 nieuwe boringen aangevraagd voor het oppompen van grondwater in Limburg, voor in totaal bijna 1,5 miljoen kubieke meter water per jaar. Dat blijkt uit cijfers van de Limburgse Milieukoepel. Het aantal aanvragen is daarmee voor het eerst in jaren sterk gedaald, maar de voorbije maanden was er opnieuw een piek in het aantal aanvragen.