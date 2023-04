Zwemseizoen Blaarmeersen Gent uitgesteld door te koud water, omstreden hek blijft nog even open 

Bracke betreurt dat het nog even wachten is, maar trekt de kaart van de duidelijkheid. "We hebben altijd gezegd dat alles afhangt van de watertemperatuur. Eens die goed is, dan gaan we open en blijven dat ook tot half september. Er zullen dan elke dag bewakers zijn in de Blaarmeersen, dat maakt het erg helder voor alle bezoekers."