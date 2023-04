Reuzenpanda Ya Ya na twintig jaar in de VS weer thuis in China: uitwisseling eindigt in mineur

Het begon nochtans vredig. Toen de vrouwelijke reuzenpanda in 2003 vanuit China toekwam in de VS, gebeurde dat in een sfeer waarin de twee economische grootmachten het prima met elkaar leken te kunnen vinden. De Verenigde Staten hadden China twee jaar eerder de Wereldhandelsorganisatie in geholpen, en dus gold de schenking van Ya Ya als een soort vriendschapscadeau, vertelt sinologe Ann Heirman (UGent) in “De wereld vandaag” op Radio 1.

“Je zou het pandadiplomatie kunnen noemen. Die is niet nieuw: het begon in 1941, in het midden van de Tweede Wereldoorlog, toen de Chinese regering een panda gaf aan de VS als dank voor de Amerikaanse hulp in de oorlog tegen Japan.”