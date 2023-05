Hoofd van Noord-Franse bende veroordeeld tot 9 jaar cel voor diefstal van luxehorloges in Oostende, Antwerpen en Sint-Amandsberg

Tijdens het onderzoek kon het gerecht de groep linken aan twee andere misdrijven: in Sint-Amandsberg waren enkele bendeleden twee keer op een week tijd binnengedrongen in een villa om de bewoners brutaal te overvallen. Twee meisjes van 16 en 20 jaar kregen pepperspray in hun gezicht. Hun vader werd geslagen met een koevoet. Enkele maanden later overviel de bende Miguel Dheedene, de ex van Tanja Dexters, toen hij een horecazaak in Antwerpen buiten kwam. Ook zijn horloge, van bijna 250.000 euro, konden ze meegrissen voor ze ontsnapten.