Huis onbewoonbaar in Lier door stofzuiger die in brand vliegt

Er is vanmorgen brand uitgebroken in een vrijstaande woning aan Hagenbroek-Noord in Lier. De oorzaak was een stofzuiger die in brand vloog. Het vuur sloeg daarna over op de gordijnen. De twee bewoners konden op tijd uit hun huis vluchten, en ook hun 3 honden en 12 kittens zijn gered. Er wordt nu opvang voor hen gezocht.