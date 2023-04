"Een grote oef": Belgische inflatie daalt nu toch weer duidelijk (al blijft voeding duur)

Maar in april zet de inflatiedaling zich alsnog verder, zo blijkt uit cijfers van de statistische dienst van de federale overheid, Statbel. "Een grote oef", noemt econoom Stijn Baert (UGent) dat in "VRT NWS Live". Hij is ook lid van de indexcommissie. "Vorige maand hielden we ons hart vast, omdat we het inflatiecijfer plots weer zagen stijgen. Dan kreeg je zo het gevoel, zoals bij de coronacurves: 'Het zal toch niet waar zijn dat we weer vertrokken zijn voor een stijging?'."