Inwoners van gemeenten die grenzen aan Zoniënwoud worden gevraagd om tuin "een beetje wilder" te laten

"Het Zoniënwoud is een hotspot van biodiversiteit. Daar zitten echt heel veel zeldzame soorten en is er veel biodiversiteit", vertelt Patrick Huvenne, regiobeheerder van het Agentschap voor Natuur en Bos. "Voor het overleven van die soorten is het belangrijk dat ze voldoende leefgebied vinden. Als de tuinen rondom het Zoniënwoud kleine plekjes wilde natuur kunnen bieden, hebben die soorten meer overlevingskans in een ruimer gebied."

Ook in tuinen zijn er veel kansen om de natuur, bepaalde soorten biodiversiteit of biotopen, meer kansen te geven, aldus Huvenne. "Je kan bijvoorbeeld een broedhoop aanleggen voor het vliegend hert. Op die manier willen we mensen stimuleren om stukjes van hun directe leefomgeving een beetje wilder te maken om zo stapstenen te bieden aan soorten buiten de klassieke natuurgebieden."