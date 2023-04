Amerikaanse talkshowpresentator Jerry Springer (79) overleden

In 1997 en 1998 wipte de show over "The Oprah Winfrey Show" in kijkcijfers. Het Amerikaanse programma ging snel internationaal en kreeg het label "trash tv" of ordinaire, platvloerse tv. Springer zei zelf in interviews dat hij zelf nooit naar de show zou kijken wegens "best dom". "Het is zoals kauwgom, een uurtje ontsnappen aan de realiteit. Het heeft geen sociale waarde", legde hij uit. Toch bleef het programma lopen: 27 jaar lang met in totaal zo'n 3.800 afleveringen.