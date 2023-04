Jimmy en Jeroen haalden drenkeling uit Schelde in Grembergen

Op de middag zagen twee mannen, Jimmy en Jeroen, die aan het werk waren op een boot op de Schelde een lichaam in het water drijven. Dat was ter hoogte van de Vlassenbroekbrug in Grembergen, bij Dendermonde. De mannen dachten aanvankelijk dat het om een overleden persoon ging. Toen ze dichterbij kwamen zagen ze dat het een man was en dat hij nog leefde.

De werkmakkers verwittigden onmiddelijk de hulpdiensten toen ze de drenkeling opmerkten. De politie vroeg hen of ze hem met hun aanwijzingen uit het water konden halen. Dat was niet makkelijk, want er is een sterke stroming op de Schelde. "Het slachtoffer had maar een arm, maar we konden hem bij zijn broeksriem grijpen en zo aan boord hijsen." Ze voeren dan naar de aanlegsteiger waar de hulpdiensten al klaar stonden om de man te helpen. "Het Scheldewater is maar 8 graden warm, het had echt niet veel langer mogen duren."

Het is nog niet uitgeklaard waar precies en hoe de man in het water is terecht gekomen. Hij zou niet in levensgevaar zijn, maar moest wel naar het ziekenhuis.