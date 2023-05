Jouw vraag over Brussel: Waarvoor dient de opening onderaan de voordeur van veel huizen?

Een voetschraper aan de voordeur was dus een handig ding dat steeds meer opdook in het straatbeeld, zeker bij de aanleg van nieuwe wegen. Een goed voorbeeld daarvan is de 19e-eeuwse Fermerijstraat in de Begijnhofwijk. Zoals in de Hertogstraat, is dat een wijk die planmatig werd aangelegd. De voetschrapers waren in beide straten oorspronkelijk allemaal dezelfde en zaten verwerkt in de gevel, om te voorkomen dat voetgangers erover zouden struikelen.