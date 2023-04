1 op de 10 kinderen groeit op in onveilige situatie, leerlingbegeleider Valerie: "Wij zien slechts het topje van de ijsberg"

“Wat wij op een gewone schooldag zien en horen, is moeilijk te bevatten voor een buitenstaander.” Aan het woord is Jutta Heijlen, directrice van de basisschool Sint-Godelieve in Deurne. Haar leerkrachten werken met een bijzonder divers leerlingenpubliek. Er is veel kansarmoede, nieuwkomers uit allerlei culturen komen toe in de wijk en vertrekken wanneer ze ergens anders betere perspectieven krijgen.