Koning en koningin op bezoek in KMSKA in Antwerpen: "Hun kinderen kwamen eerder al eens langs"

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen kreeg vandaag koninklijk bezoek. Koning Filip en koningin Mathilde kwamen, ruim een half jaar na de heropening, ook eens een kijkje nemen. "We zijn heel erg blij, we hebben er lang naar uitgekeken", zegt directeur Carmen Willems. "Het is een hele eer om hen hier te mogen ontvangen. We hebben hier 11 jaar lang hard gewerkt en we willen dat resultaat met het hele land delen, dus ook met de koning en de koningin."