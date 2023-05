Koppel uit Bassevelde bouwt openluchtklas in achtertuin: "Basisscholen mogen er gratis komen lesgeven aan hun leerlingen"

De buitenklas ligt dus in het sprookjesachtige kader van Hof Van De Wattyne, een klein natuurparadijsje van anderhalve hectare dat Hendrik onderhoudt. Het is ook een paradijs voor en met pauwen, kalkoenen, bijen en vleermuizen. En zelfs kangoeroes die Hendrik zijn grootvader er eind jaren ’70 in losliet.

Maar er zijn ook veel gezellige hoekjes en ander natuurschoon in de tuin waar Hendrik 10 jaar aan werkte. "Eindelijk is ook de tuin klaar", zegt Hendrik tevreden. "Al mijn vrije tijd kruipt hier in. De narcissen zijn weg, nu staan de boshyacinten in bloei, straks volgen de meiklokjes." En zo bloeit er altijd wel iets, vanaf het vroege voorjaar tot het late najaar. "Iedereen gaat naar het Hallerbos, maar als je dit ziet: dit is het Hallerbos van Bassevelde", lacht hij. "We zijn ook begonnen om er eetbare planten, struiken en bomen in te steken, zodat kinderen hier in de toekomst ook zullen kunnen plukken. Nu al krijgen ze tijdens een bezoek appelen mee naar school. Of eieren, die ze zelf uit de legbak van onze kippen mogen halen. Zo weten ze goed waar dat allemaal vandaan komt."