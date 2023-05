Leuven stelt definitief ontwerp vernieuwde stadhuis voor: "Prachtig gebouw dat mensen gemakkelijk zullen kunnen bezoeken"

De stad Leuven is al even aan het broeden op de plannen voor een renovatie en herbestemming voor het historische stadhuis. Vorig jaar nog kwam er veel kritiek op het voorontwerp, en dan vooral op de moderne achthoekige constructie op het politiekantoor naast het stadhuis. Die zou niet passen bij het historische karakter van het stadhuis. Toch blijft de constructie in het definitieve plan, dat vandaag is voorgesteld, behouden.